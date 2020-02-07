【武漢肺炎】澳門賭場停止營運15日　惠譽料行業損失117億元

武漢肺炎持續肆虐，其中澳門已有10個確診個案，日前澳門政府更宣布，從周三（5日）起，賭場停止營運15日。投資評級機構惠譽預期，賭場停止營業2星期，將導致市場損失117億元收入，對賭場營運商現金流構成重大影響，又預料今年澳門賭收將會按年倒退。

惟該投資機構指出，澳門博企財務狀況良好，亦無即將到期債務，料可消化現金流受損影響。

惠譽又指出，澳門全年賭收將會倒退，可是在武漢肺炎影響更清晰前，難預期對收入帶來的跌幅。

標普將新濠博亞及新濠影滙列負面觀察名單

另一間評級機構標準普爾指出，將新濠國際（0200）旗下新濠博亞及新濠影滙評級，列入負面觀察名單，又預料在疫情受控前，澳門博彩市場仍然低迷。

報告指出澳門自農曆新年起便實施旅行限制，導致訪澳選客數量大減78%，加上澳門從周三起停止賭場營運15日，或導致澳門今年首季博彩收入下跌逾5成，佔訪澳旅客逾7成。

標普認為若疫情延至今年第二及第三季，預料新濠博亞債務對稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA）倍數至逾3.5倍，又預期新濠博亞今年首季現金流大幅下跌，認為有影響嚴重性及持續時間仍有很大不確定性。

若疫情持續至今年第2或第3季，或疫情緩解後，新濠博亞債務槓桿比率未能迅速降至3.5倍以下，或降低新濠博亞及新濠影滙評級。