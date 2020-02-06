【武漢肺炎】實惠5間指定分店預售約4700包口罩　最快周六取貨

撰文：許世豪
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武漢肺炎確診個案持續攀升，本港確診多宗個案，市民爭相購入口罩防疫，可惜「一罩難求」，多區都出現購買口罩的人龍。
實惠今日（6日）於社交網站公布，有約4,700包口罩返貨，將於晚上7時，於5間門市內預售，以派籌形式預購，並於星期六 （8日） 取貨，每人限買3包，先到先得。
公司指，預購安排可令大家不用通宵排隊，惟口罩返貨量不多，會繼續努力為大家搜羅不同嘅抗疫產品。
指定分店包括：
1）Pricerite 實惠 北角分店（名額：330，每人限買3包）
地址：北角英皇道560號健威花園商場地下L9鋪
2）Pricerite 實惠旺角新零售概念店 （名額：320，每人限買3包）
地址：旺角彌敦道593-601號創興廣場地庫B1及B2全層
3）Pricerite 實惠沙田分店（名額：310，每人限買3包）
地址：沙田正街3-9號希爾頓中心地下及二樓
4）Pricerite 實惠青衣分店（名額：310，每人限買3包）
地址：青衣城二樓210號鋪
5）Pricerite 實惠將軍澳廣場分店（名額：310，每人限買3包）
地址：將軍澳唐德街1號將軍澳廣場二樓2-008-017號鋪