中銀香港推5招「抗疫」金融措施　物業貸款可申「還息不還本」

中銀香港（2388）宣布，因應新型冠狀病毒感染肺炎疫情影響，提出五項金融服務支持措施，包括將提供物業按揭貸款「還息不還本」的安排，以紓緩現有個人及工商客戶的每月供款壓力。

中銀指，由即日起至今年6月底，於該行供款1年或以上，且過去12個月還款紀錄正常的按揭客戶，可申請「還息不還本」，為期6個月，當中包括但不限於從事或受僱於零售、餐飲、運輸、旅遊酒店、娛樂服務等行業。期滿後可因應情況申請再延長6個月，即最多12個月無須償還本金，方便客戶靈活調動資金。

為支持中小企，中銀也推出「中小企抗疫專項貸款計劃」，為符合貸款條件的客戶提供綠色審批通道，安排特快貸款審批。

另外，中銀亦提出其餘三招支持金融服務，包括保障抗疫物資供應、延長到期保費寬限期及增加額外保障、提供費用優惠或豁免。其中，費用優惠或豁免包括客戶如因特殊情況未能依時償還按揭、私人貸款及信用卡貸款，可向該行申請豁免相關罰息、利息及逾期還款手續費。

金管局新聞稿稱，部分銀行通知金管局計劃推出臨時紓緩措施，協助客戶渡過目前困境，該局對此表示歡迎，並建議其他銀行考慮實施類似安排。

該局又稱，有關措施包括在符合審慎風險管理原則下，容許有困難的住宅及商業按揭貸款暫緩償還本金、減免信用卡借款費用及重組企業貸款還款期等。銀行在推行相關措施時，應制定有效的內部溝通政策，採取一致準則對待客戶，並確保客戶在有需要時能聯絡相關職員以商討財政狀況。 銀行業主動回應客戶訴求，將有助減低疫情造成的經濟影響。