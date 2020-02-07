美司法部長：美國和歐盟應控股諾基亞和愛立信對抗華為

中國在5G領域的進步，特別是華為公司5G產業在全球的推廣讓美國緊張不安。

美國司法部長威廉·巴爾（William Barr）2月6日表示，美國及其盟國應該考慮採取非常措施，控股芬蘭諾基亞和瑞典愛立信，來對抗華為在新一代5G通信技術中的主導地位。

巴爾在2月6日一次會議上發表的這一言論，突顯了美國可能願意在多大程度上對抗華為。他表示：「這一兩家公司有了我們龐的大市場與財務實力為後盾，將成為更強大的競爭者，並掃除有關它們長久營運的疑慮。我們和盟友確實有必要積極考慮這個方法。」

各國都在全力發展5G。（AP）

他說，美國要和諾基亞及愛立信其中一家，或者與這兩家公司「結盟」，美國可以選擇直接控股兩公司，或是通過美國與盟國的民間企業財團來控股。

值得關注的是，華為公司駐歐盟機構首席代表劉康2月4日在布魯塞爾表示，華為正在歐洲選址，準備建廠生產5G設備產品。事實上，華為集團一直努力在歐洲遊說，希望說服歐洲不要屈從特朗普政府的壓力，將華為設備排除在歐洲5G市場之外。在歐洲開建生產5G設備的工廠應該是這項努力的一部分。但值得注意的是，華為集團目前尚沒有明說廠址選在哪個國家。

此外，互聯網數據中心（IDC）根據2020年全球政府行業數字化轉型十大預測，給出了中國版的趨勢分析。分析預測，到2022年，5G將促進混合現實、自主景觀和基於邊緣的生態系統的創造，這將推動中國數字經濟25%的社會經濟增長。