【武漢疫情】傳富士康復工計劃被叫停　富士康：員工是最寶貴資產

世界知名代工廠商台灣富士康集團原本計劃2月10日在中國大陸復工，以便於在農曆春節假期之後繼續生產蘋果設備。但因新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，富士康取消了相關復工計劃。

內地媒體《南方都市報》2月9日引述消息報道，中國衛生官員擔心富士康深圳工廠的飯店和宿舍中的空氣流通不良以及使用中央空調會加重感染傳播風險，富士康於中國國內最大的iPhone工廠鄭州工廠，也取消了相應復工計劃。

中國爆發新冠病毒肺炎，令大部分中小企業延遲復工。（AF）

針對此事，富士康表示，員工是集團最寶貴的資產，員工的健康是本集團多年來一直列為經營的最高指導原則。本集團在此次疫情剛發生時，就已經成立了防疫指揮中心。在這段期間各集團主管，都無時無刻不在專注疫情的發展，並執行動態管制。

公司續稱，富士康集團在全世界的工廠，包括在中國大陸的所有工廠，都一直在全力配合當地政府開展防疫工作，並在各地政府的指導及同意下，做好復工前的安全準備工作。同時，「依照集團政策，我們一向不針對單一廠區、單一客戶、或單一產品發表相關詳論。」

富士康還表示，各地工廠復工營運的時間表，均會依照當地政府的規定辦理，並視當地的疫情做好人員安全的準備。「本集團迄今尚未收到任何客戶提早復工生產的要求。」

深圳政府：復工被叫停為不實信息

富士康所在的龍華轄區也在不久前發佈公告。龍華區工業和信息化局公告稱，根據《廣東省疫情防控指揮部辦公室關於實施企業提前復工報備的通知》《深圳市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部辦公室關於實施企業復產復工報備制度的通知》及補充通知要求，2020年2月6日，富士康集團旗下3家法人企業向我局提交了企業復產復工備案表及疫情防控承諾書。

龍華區工業和信息化局已聯合各部門組成現場核查小組，正對富士康集團法人企業進行核查，重點核查企業是否落實復產復工「八個必須」情況：1.必須建立一套企業防控管理體系；2.必須建立一本企業防控工作台賬；3.必須組織復工員工一日測量兩次體温；4.必須每日為每位員工準備至少一隻口罩；5.必須落實一處符合疫情防控要求的隔離場所；6.必須每天進行至少一次衛生消殺；7.必須建立一個安全防護用餐制度；8.必須儲備一批充足的防控物資。

公告稱，目前，核查工作正在有序進行中，網傳「富士康恢復生產的計劃被政府叫停」為不實信息。企業生產復工情況將及時向社會公布。

報道指出，根據《廣東省疫情防控指揮部辦公室關於實施企業提前復工報備的通知》《深圳市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部辦公室關於實施企業復產復工報備制度的通知》及補充通知要求，企業在復產復工時需滿足相關條件方可復產復工。其中重要的制度要求為復產復工報備複核制度。