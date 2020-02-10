1月全球製造業採購經理指數升至50%　下行壓力仍較大

最新公布的1月份全球製造業採購經理指數顯示，全球製造業有所回升，但下行壓力仍然較大。1月份全球製造業採購經理指數為50%，較上月回升1.4個百分點，升幅明顯。分區域看，美國和歐洲製造業低位反彈，共同拉動了全球製造業的回升；亞洲製造業保持温和趨升的走勢；非洲製造業增速有所回落，但仍保持較快發展。

全球貿易爭端較多也是制約經濟上行的重要原因。（新華社）

綜合來看，全球製造業採購經理指數結束連續6個月運行在50%以下的走勢，回到臨界點，初步出現止跌迹象。

短期看，新型冠狀病毒疫情對中國經濟的影響將有所顯現，但疫情結束後，前期積累的需求將快速釋放，相關生產、消費和投資活動將帶動製造業活動加快回升。長期看，影響經濟發展的不確定性因素仍然存在。2020年，全球經濟下行壓力仍未完全釋放，經濟能否探底回升，關鍵在於世界各國的協同發展和對風險的控制程度。

值得關注的是，早在1月20日，國際貨幣基金組織（IMF）在達沃斯論壇上正式發佈《世界經濟展望》的更新版，預測全球經濟增速在2020年和2021年分別為3.3%和3.4%。這一數據相較2019年10月的預測分別下調了0.1個百分點和0.2個百分點。原因在於幾個新興市場經濟體的經濟活動出現意外的負面變化。

有分析指出，有三大變量影響2020年全球經濟走勢——全球央行的貨幣寬鬆力度；全球貿易摩擦局勢的演變；全球政治格局的穩定性。