香港會計師公會：政府有足夠財力支援社會　須全面檢討稅制

香港會計師公會發表2020至21年度稅務政策及財政預算案建議，主題為「齊心建未來」，提出四大範疇13項建議，冀政府主力改善經濟及民生。

四大範疇包括全面檢討香港稅制、支持全港初創及中小企發展、民生及營商援助措施、環境措施。公會稅務師會執行委員會前主席蘇國基稱，經濟合作暨發展組織（OECD）最新的國際稅務建議世界各國對於徵收稅率有一定要求，而本港一直奉行低稅政策，相信未來其他地區跟從OECD新建議後，本港低稅優勢會慢慢減弱。

本港低稅優勢或減退

另外，蘇國基認為本港經濟在過去40年急速轉型，港府應審視現有稅制是否適合，而2017年成立的稅務政策組正正是專責部門推行全面稅務檢討，應廣納商界及專業界別的意見。

對於支援中小企及初創的方案，公會認為目前10多個組織提供超過40個資助計劃，而且申請文件、程序複雜，政府應整合簡化，廢除苛刻的條件，成立單一平台方便推廣統籌。另外，公會建議政府就初創提供稅務減免及補助，將某些虧損項目提供稅務抵免。

香港會計師公會認為，財政司司長會因應今年本港經濟面對下行壓力，為社會提供更大的支援。（資料圖片）

民生方面，公會稅務師會執行委員會副主席陳錦榮指，政府可將公共交通補貼計劃涵蓋居民服務、增強對中產家庭、「N無」人士的支援措施、提供每年上限10萬元的房租扣稅額、向企業提供稅務虧損轉回，以及檢視破產欠薪保障基金各項特惠款項的上限。環境方面，公會建議引入「污染者自付」原則的環保稅項措施，加快更換老化商用車及加快建立私家車輛充電網等。

會計師公會認為，由中美貿易戰、地緣政治因素，以至目前的肺炎疫情，對本港經濟帶來負面影響，但認為尚未於本財年完全反映，相信影響會延續至下財年。公會指，本港政府有超過1.1萬億財政盈餘，有足夠財力支援，特別是在本港經濟下行環境，相信財政司司長留意到情況，可以「特事特辦」比以往投放更多金錢以支援社會，不會有特定的支出限制。

香港會計師公會會長江智蛟指，2019年香港全年經濟收縮1.2%，是2009年環球金融危機後首次錄得倒退，而去年整體失業率3.3%，相信本月中公布的最新失業率將會更差。