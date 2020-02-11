1月下旬到2月　中國房地產市場成交量跌幅或達80%

受季節因素影響，以及中國新型冠狀病毒肺炎疫情影響，中國房地產市場成交量大幅下降。

中原地產研究中心預計，1月下旬到2月，中國房地產市場成交量跌幅在80%以上，將對高周轉、高負債率的房企構成壓力。

2月6日，58同城、安居客發布2020年《1月國民安居指數報告》，報告顯示，2020年1月全國重點監測67城在線新房均價為每平米16,596元人民幣，按月上漲0.11%。城市房價按月漲幅top5的城市集中在二線三線，為揚州、臨沂、三亞、南京、煙台，其中，僅前兩位的按月漲幅為3.0%及以上。

該報告顯示，從找房熱度按月來看，三亞排名找房熱度按月漲幅榜第一，其次是汕頭、衡陽、濟寧、衡水、九江。春節期間，以温暖宜人風光著稱的三亞，成為置業者心目中的安居理想地。

去庫存依然是中國房地產市場的重要目標。（新華社）

另一方面，由於新型冠狀病毒肺炎疫情，自1月下旬起，人們呈現足不出戶的特點，也讓用戶的看房方式發生了轉變。報告顯示，2020年1月，58同城、安居客平台用戶臨感VR看房新房訪問量佔比大幅度提高，按月上漲57.7%。北京、海口、太原的臨感VR看房訪問量佔比按月漲幅排名全國前三，分別增長76.3%、72.7%和70.8%，深圳、廣州、長沙、蘇州等一線及省會城市用戶，也有強烈的線上看房需求。

2月8日，貝殼研究院聯合中房經聯發起《2020年新型冠狀病毒對中國房產經紀影響》的問卷調查，調查顯示中國房地產市場受疫情衝擊，房源庫存大概率增加，第一季度交易量將下滑。約64%受訪者認為疫情過後房源庫存將有所增長，63%受訪專家認為市場在疫情過後仍將持續低迷。同時，80%受訪專家認為一季度市場交易量將下滑，約1/3受訪專家認為市場交易量將下跌50%以上。

該問卷調查顯示，在購房層面，中國消費者購房需求延遲，買房話語權提升，議價空間擴大。超70%的受訪者認為購房者可能將因無法看房、市場前景不明朗而暫停買房，從而導致暫停售房為主流；同時，超60%受訪者認為疫情將提升買方話語權，賣方的議價能力減弱，議價空間將有所擴大。