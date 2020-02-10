【武漢肺炎】莎莎：為防範疫情蔓延　港澳21家分店暫停營業

莎莎（0178）宣布，因應目前新型冠狀病毒肺炎蔓延情況，為保障員工及顧客安全，加上考慮到現時顧客消費需求減低，莎莎旗下香港及澳門特區20家莎莎分店及1家La Colline 專門店已暫時停止營業，而屯門卓爾居分店，亦將於2月17日起暫停營業，直至另行通知為止。

莎莎指，旗下分店未有發現任何新型冠狀病毒肺炎的確診個案，各分店將會繼續加強防禦措施，以確保店內環境衛生及安全。集團將根據業務需求採取靈活彈性的人手部署，把受影響分店之員工安排至其他分店工作。同時，採用分更制形式，減少值班員工數目，控制成本。

暫停營業之分店名單：

香港區 (4)

銅鑼灣羅素街20號地下

銅鑼灣軒尼詩道489號銅鑼灣廣場一期地下G19及地庫B01號舖

中環港鐵站E3號舖

中環德輔道中68號萬宜大廈商場1樓107號舖 La Colline專門店

九龍區 (6)

旺角彌敦道636號銀行中心1樓17號舖

旺角砵蘭街240-244號旺角文華地下E號舖

旺角新世紀廣場1樓148號舖

尖沙咀梳士巴利道3號星光行地庫B17至B19及B23D至H號舖

尖沙咀廣東道30號新港中心2樓241J號舖

尖沙咀柯士甸道西3號香港西九龍站B1 售票大堂WEK B1-8號

新界區 (8)

葵涌葵昌路72-76號life@KCC 3樓305-306a號舖

荃灣楊屋道8號如心廣場一期一樓117號舖

上水智昌路3號上水中心2樓2038A, 2045及2046號舖

沙田橫壆街2-16號沙田中心3樓32B號舖

青衣青荃路33號青衣城2期1樓195號舖

落馬洲港鐵站LMC 123號舖

上水新康街72號地下

屯門石排頭道1號卓爾居地下G11-G13舖 (將於2月17日起暫停營業)

澳門 (3)

威尼斯人度假村大運河購物中心2318,2320及2322號舖

氹仔金沙城中心2151a舖

蓮花海濱大馬路銀河酒店銀河度假城G013號舖