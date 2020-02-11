中小企聯合會：飲食零售較難在家工作　擔心疫情持續口罩存量不足

本港中小企經歷過去年社會事件打擊後，今年則面臨新型冠狀病毒感染肺炎疫情肆虐。香港中小型企業聯合會（下稱中小企聯合會）表示，希望疫情盡快過去，又指成員以飲食業、零售業為主，較難實行「Home Office」（在家工作）。中小企聯合會稱，成員的口罩存貨暫足應付員工所需，但明言尚有部分訂貨仍未送達，擔心疫情持續，日後或會出現口罩缺乏問題。

中小企聯合會主席陳麗芳指，飲食業、零售業較難實行「Home Office」，但有企業曾反映，因疫情影響而未有員工上班。中小企聯合會指，本港較大的企業，有高層選擇維持正常上班，中下層員工則在家工作，規模較少的公司並沒有相關安排。

中小型企業聯合會會長麥美儀表示，希望地產商可以減租，與租戶共度時艱。（資料圖片）

早前訂購口罩仍未收齊貨

香港中小型企業聯合會會長麥美儀稱，雖然本港口罩供應短缺，但由於企業過去有訂購習慣，而且有一定商業網絡，故口罩存貨量問題並沒及普通市民那麼嚴峻。她補充指，目前中小企聯合會成員口罩存量暫足以應付員工所需，更有較小型的餐廳以「奇招」贈送口罩吸客。

陳麗芳指，在疫情初期已有成員從泰國、韓國、台灣訂貨，數量由2,000至5,000個不等，但目前仍未全數到貨，或多或少擔心口罩存量，需視乎疫情發展。

飲食業、零售業等服務行業較難實行「Home Office」。（資料圖片）

籲地產商減租 共度時艱

麥美儀表示，本港中小企去年面對外憂內患，目前更遇上天災，故此中小企聯合會提出兩大建議，包括政府擴大「中小企融資擔保計劃」的擔保比率至100%，以及聯合其他商會呼籲地產商減租，共度時艱。

麥美儀稱，由於部分銀行不願負上風險，故希望政府可加大中小企融資擔保比率，讓企業可以短期應急。除此之外，麥美儀指，中小企聯合會將聯同其他商會，希望地產商減租。她提到，去年有私人業主願意減租20%至30%，更有部分勁減一半租金，政府轄下的房委會及房協商舖亦於去年宣布減租一半，希望可以延續；相反部分地產商不願減租。