【外派僱員宜居城市榜】港名次急插52位　調查機構：跌幅前所未見

全球外派人力資源顧問機構ECA International發布有關外派僱員宜居城市的評分調查報告，該報告通過分析一系列生活環境因素，評估全球超過490個地區的整體生活質素，發現香港在東亞區最適宜外派僱員居住地點的排名急速下跌52位，現時僅位列第93位，被首爾及台北等亞洲主要城巿超越，新加坡再度蟬聯最宜居城巿首名。

ECA International亞洲區域總監關禮廉表示，香港排名下跌幅度實為前所未見，主要因社會政治形勢持續緊張而導致。除了日益緊張的社會政治局面令居於香港的外籍人士感到擔憂外，社會運動也對外派僱員習慣的日常生活產生負面影響。

相較下，關禮廉表示新加坡擁有優良基建、便利設施並且一直維持低罪案率，亦早已有許多外派僱員居於當地，令其成為外派僱員理想的居住地點。在可見的未來，新加坡亦很可能繼續保持這個領先地位。

最適宜居住城市排行榜於2005年開始發表，評估的生活環境因素包括：氣候、醫療服務、住房及公用事業、自然現象、隔離程度、社交網絡與娛樂設施、基礎建設、個人安全、政治環境以及空氣質素等。新加坡每年均蟬聯榜首。