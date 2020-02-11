瑞銀下調中國GDP增長至5.4%　料人行續「放水」

瑞銀下調今年中國經濟增長預測，由先前估計6%降至5.4%；假設肺炎在首季受控，首季增長將下挫至3.8%，第2和3季度經濟料反彈。

瑞銀亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤認為，內地新型肺炎的感染和死亡人數較2003年沙士更嚴重，加上全國大小城市都有封城措施，限制交通和人口流動，對經濟和生活的影響範圍較沙士時廣，而包括航空、零售、餐飲、旅遊、酒店、運輸和航空受影響最大。

她指出，瑞銀的經濟增長預測主要基於疫情在首季受控，目前情況向較差方面發展的可能性較大。

汪濤相信，人民銀行未來會持續向市場注入流動性，令信用市場和債券利率維持低水平，預計今年至少會降準100點子，最快本月會有一次降準。她又預期，中期借貸便利（MLF）利率有機會在本月下調10點子，其後或會再下調10點子。至於貸款市場報價利率（LPR）下調的幅度預計會更大。

汪濤預期，疫情令人民幣有貶值壓力，但中央穩匯率政策方向不會改變，所以未有調整匯率預測，會在7水平波動。

線上行業受益疫情加速發展

另外，瑞銀下調了中國股票2020年盈測2至3個百分點，至介乎7%至8%，主要反映2至3月出行、社交活動及整體氣氛實質下滑帶來的交通及消費干擾。瑞銀建議投資者留意龍頭企業，預料部分企業會在資金流壓力下退出或被收購，行業龍頭將面臨機會。

瑞銀投資研究部中國策略主管劉鳴鏑指，疫情令線下消費轉移至線上，線上平台得到較大能量，受惠明顯的包括線上教育、娛樂、醫療、遠程辦公等，料這些行業會受益於疫情並加速發展。

對於這些公司估值會否過高，她指中長期表現最好的股票，是能夠提供高增長率的股票，只要有執行力及在滲透力較低市場有良好增長潛力，股價長期增長會較好，但指出近期表現較好的科創板公司估值偏貴，需看年底業績有否達到預期。