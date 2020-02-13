【阿里績前部署】綜合券商盈利預測　專家指業績若對板可挑戰高位

阿里巴巴（9988）今日﹙13日﹚將公布截至去年12月底止的第三財季業績，以非通用會計準則（Non-GAAP）計算的純利，市場綜合8間券商預測介乎399.87億至457.53億元（人民幣．下同），較上一年同期升34%至54%；中位數為409.9億元，按年升38%。

綜合16間券商預測，季度經營收入介乎1,527億至1,624億元，按年升30%至38％；中位數為1,590億元，按年升36%。

市場綜合8間券商預測介乎399.87億至457.53億元人民幣。﹙資料圖片﹚

摩通︰新零售相關業務虧損或擴大

高盛指，阿里巴巴去年「雙11」成交總額達2,684億元，按年升近27%，推算第3季度成交總額按年升19%至2.1萬億元。

摩通則認為，阿里將受惠去年雙十一購物節銷售維持強勁，不過在競爭持續、銷售開支上提升下，新零售相關業務虧損或會擴至97億元。花旗指，第3季度收入及中國零售收益將相對符合該行預期，料投資者亦關注成交總額增長情況，因第2季度出現大幅減速。

至於阿里另一重要業務阿里雲，高盛預期季內收入將按年升63%至108億元，經調整經營溢利率為負7%，較第二季度負5.7%擴大，受公司集中擴張業務影響。

高盛料，阿里巴巴第3季度成交總額按年升19%至2.1萬億元。﹙資料部置﹚

林嘉麒︰阿里巴巴盈利模式已建成

宏匯資產管理董事及投資策略總監林嘉麒表示，將看重業績中核心業務的活躍用戶增長，以及撇除去年投資收益後的盈利增長動力是否夠強，因這對公司估值有較大影響。他說，相對電商同業燒錢獲取用戶量，阿里巴巴的盈利模式已建成，故另一重點落在如何鞏固市場地位。

林嘉麒指，阿里雲轉虧為盈的機會微，主要關注收入增長是否乎預期，又指獨立看阿里雲業務並不適當，因其對拓展雲端以外服務收益或有協同效應，故最重要是客戶數量維持高水平增長。

對於內地爆發新型肺炎疫情，他認為對阿里今年首季表現好壞參半，雖然網購需求或增加，但現時送貨時間未回復正常，可能令首季成交量下跌，惟隨著經濟活動恢復，積聚的購買力可能在第2季回復正常。

績前可部署上望220元

至於阿里旗下辦公軟件「釘釘」用戶量急增，他指對阿里盈利幫助不大，因這類軟件不用付費或付費金額小，佔業務比例非常小，惟長線隨著用戶增加，付費轉化出現的機會率亦提升。

林嘉麒指，阿里巴巴現價﹙215元﹚貼近2月4日低位，短線或已見底，投資者可考慮績前部署阿里巴巴，若業績對板，博公司可跟隨騰訊﹙0700﹚近日強勢，挑戰220元甚至上市高位。