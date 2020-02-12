【武漢肺炎】大摩：最差情況可對本港上半年GDP影響4.5個百分點

摩根士丹利發表報告，認為新型冠狀病毒感染肺炎將增加本港經濟及市場的下行壓力，尤其是旅遊、貿易、本地消費業。

大摩預測，若疫情在2月至3月到達高峰期，相信對本港首季GDP增長只有1-2個百分點的影響；一旦旅遊限制持續，內地生產活動回復緩慢，相信將拖低本地首季GDP大約3-4個百分點。大摩更提到，最差的情況是疫情持續多月，將對上半年GDP帶來3-4.5個百分點的影響。

本港住宅樓價相對強硬

該行指，銀行業、零售、電信、保險以及濠賭業的短期壓力將會增加。大摩指，考慮到銀行的融資成本增加導致利潤率收窄，以及競爭激烈使零售業務收入受壓，故此對銀行業較為審慎。

地產行業方面，大摩認為本來已疲弱零售銷售因疫情變得更差，相信商舖業主相對脆弱；相反住宅樓價顯得較強硬，主要受惠私樓落成量偏低，以及低息環境持續。

大摩相信香港政府有足夠空間提供短期的金融刺激措施，包括延長寬鬆政策、免收政府費用等，甚至免收薪俸稅、派發現金券、提供援助創造職位等。

花旗認為，是次新型肺炎對經濟造成的影響或大於2003年沙士。（資料圖片）

花旗：料中國首季GDP增長僅3.6%

花旗早前發表報告，對新型肺炎的急速擴發，需要重新評估肺炎對中國經濟的影響。

該行指，即使內地確診及懷疑個案增幅放緩，但目前對於新型肺炎的不確定因素仍存，包括病毒的潛伏期、呈陰性檢測錯誤、仍未被發現的傳播途徑等，以及在假期後大規模人口移動的危機。

不過，花旗發布最新報告，指武漢肺炎疫情或已觸頂，料中國工廠停產不會持續到3月份。報告提到，是次新型肺炎對經濟造成的影響或大於2003年沙士，初步假設於3月底成功抑制病毒，預期中國首季GDP增長由預測的4.8%降至3.6%，全年則由5.5%降至5.3%。若然一些主要的服務板塊回復較慢，相信次季GDP增長仍低於5%，但下半年可回復至6.1%。