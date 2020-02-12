【武漢肺炎】富衛加推額外保障　感染新型肺炎最高4.7萬現金保障

新型冠狀病毒感染肺炎疫情持續，各大保險公司因應疫情推出多項保障。富衛香港表示，將推出多重特別措施加強對港人的保障，包括豁免等候期、現金及身故保障、特快理賠，以及被保人確診「新型冠狀病毒」可獲住院及強制隔離現金保障，最高4.7萬元。

富衛稱，由即日起至4月底，為投保「生活守護保障」的客戶提供限量的特惠方案，適用於年繳保費、投保額50萬元或以內的申請，其中若被保人在成功投保後感染新型冠狀病毒，而導致符合生活守護權益的賠償條件，可獲豁免90天等候期。

確診武漢肺炎入院可預支2萬

另外，若被保人於保障期內確診「新型冠狀病毒」而需入住醫院，富衛將於住院期間提供長達8星期、每周5,000元的住院現金保障，一經確診可獲預支4星期住院現金，預先獲發一筆過20,000元現金保障。

若本港或澳門政府指令被保人需強制隔離，每宗個案可獲一筆過特別現金保障 4,000元；被保人確診後家人面對強制隔離，亦可獲一筆過特別現金保障3,000元。

富衛香港及澳門首席產品總監余栢堅表示，集團明白到現時病毒變異的速度已經超乎想像，故產品需要覆蓋未知因素及新型疾病等風險保障。他指出，「生活守護保障」正是不受疾病定義限制、具前膽性、索償條件直接的保障方案。