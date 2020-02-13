【疫市減薪】海皇粥店擬8折出糧　CEO：若解僱會依足勞工法例處理

餐飲業吹「寒風」，陸續有停業、裁員或減薪的消息！最新消息指，海皇粥店要求員工以8折出糧，直至另行通知，若不同意則視有關員工不接受方案，會按既定程序辦理離職。

海皇粥店行政總裁李英立回應香港01查詢指，給「8折支薪同意書」予前線300名員工，是希望他們同樣以8折支薪，並非強逼他們減人工，如員工不同意則可與集團協商後續安排，不會無理解僱，會依足勞工法例處理。

管理層同樣以8折支薪

李英立稱，事實上後勤經理級已安排放6日無薪假，非經理級則放3日，而管理層亦會以8折支薪。他補充指，由於前線人工已經短缺，故無法讓前線員工放無薪假。

他透露，海皇粥店17家分店中，其中銅鑼灣及尖沙咀分店已經暫停營業3至4周，但強調暫時無意永久停業，並沒有正式裁員，只有縮短其他分店的營業時間。

對於員工的反應，李英立指，同意書在今午發出，暫時未知反應如何，但有部分員工不太理解內容，集團將在明日與員工再作溝通，並強調集團希望盡量保留分店及員工。

海皇粥店行政總裁李英立透露，海皇粥店銅鑼灣及尖沙咀分店已經暫停營業3至4周。

員工不接受方案須離職

網上有傳海皇粥店發出「8折支薪同意書」，內容指自去年7月社會運動發生以來，分店營業額受到很大影響，部分營業額下跌超過一半，而今年1月中更發生新型肺炎疫情。為此，集團決定今年2月1日起，所有分店員工以8折支薪，直至另行通知。

同意書上表明，若接受8折支薪的員工須於2月18日前將同意書交回人事部，否則視有關員工不接受方案，會按既定程序辦理離職。

網上流傳有關海皇粥店發出「8折支薪同意書」，當中有行政總裁李英立簽署。（連登討論區）

較早前亦有餐飲業因應營商環境採取各項措施，其中龍皇集團（8493）環球貿易廣場分店及黃埔分店初步暫停營業10日，全體董事、高級管理層人員及僱員協定，自2月起無薪休假7天。

叙福樓集團（1978）亦宣布今日（13日）起暫停集團所有「温野菜」及「牛涮鍋」餐廳的營運，另外集團執行董事兼主席及行政總裁黃傑龍和執行董事兼副主席高秀芝已主動將各自薪酬自3月1日起暫時減半。