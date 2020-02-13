電訊盈科去年純利跌24%　派末期息23仙

電訊盈科（0008）公布截至去年底止全年業績，營業額375.21億元，按年跌3%。純利6.81億元，按年跌24%；撇除盈大地產後，核心盈利按年跌27%至9.55億元。每股盈利為8.83仙，派末期息23仙，上年同期為22.33仙，全年股息為32.18仙。

期內，核心EBITDA為122.39億元，保持穩定；綜合EBITDA為123.81億元，按年升1%。其中，香港電訊（6823）EBITDA總計為128.17億元，按年增長2%。

Now TV業務收益較去年同期減少6%至26.85億元，因2018年世界盃及相關賽事通行證而獲得的一筆過額外進賬。EBITDA 則減少4%至4.54億元。

電訊盈科董事總經理施立偉（右）表示，公司對本港廣告預算支出前景有所保留。

料東南亞市場企業方案收益將增加

電訊盈科董事總經理施立偉表示，香港去年面對特殊挑戰，加上近期新型冠狀病毒爆發，對本地經濟的長遠影響，可能於未來數季才會清楚顯現。他指，今年目標將提高Now TV的營運效率及邊際利潤，Viu OTT吸引更多用戶，擴大地區市場佔有率，以推動業務穩定增長，但公司「對香港的廣告預算支出前景有所保留」。

施立偉又指，電訊盈科企業方案方面，預期東南亞市場的收益貢獻在未來將會增加。截至去年底，電訊盈科企業方案已尿得92.71億元訂單，按年增29%，當中逾30%來自香港以外市場。

免費電視業務EBITDA虧損收窄

免費電視業務收益增長27％至2.59億元，EBITDA虧損則由去年同期3.5億元，收窄至2.73億元。OTT業務收益上升18%至10.71億元。EBITDA虧損由3.36億元收窄至3.14億元。

至於盈大地產（0432）總收益10.15億元，增長238％，增長主要由於出售日本物業所致，在旗下品牌住宅及其他物業的貢獻支持下，於下半年錄得6,200萬元的正EBITDA。