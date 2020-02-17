【武漢肺炎】疫情累及中國經濟表現　《路透》調查﹕首季增長4.5%

武漢肺炎疫情仍在蔓延，中國經濟可能受到短暫的衝擊。隨著疫情持續惡化，投資評級機構穆迪亦看淡中國經濟前景，將今年中國經濟增長幅度降至5.2%；摩根士丹利於最新發表報告內指出，今次疫情或拖慢首季中國經濟增長0.5至1.5個百分點。

《路透》在最新進行的調查顯示，分析師認為，受疫情打擊，中國經濟本季度增速將創下金融危機以來最慢。分析師們稱，如果疫情得到了控制，這種低迷狀態會較為短暫。

分析師料全年增長降至5.5%

《路透》報道，2月7日至2月13日，對40位分析師的調查預測，中國2020年第一季經濟按年增幅從前一季的6%降至4.5%。

這一下滑料拖累2020全年經濟增速從上年的6.1%降至5.5%，將是至少1990年開始有可比記錄以來的最低水平。

但分析師們仍樂觀認為，中國經濟最快將在第二季實現反彈，當季增速料回升至5.7%。

料今次疫情更具破壞性

有分析認為，與2003年沙士時期相比，此次疫情更具破壞性。在部分分析師看來，由於統計數據不透明，認為中國第一季真實的GDP增長率將降至2%以下。損失的產量可能在2020年餘下時間得到彌補。但一些服務業的活動會直接流失人們不會因為第一季沒理髮就去理兩次發，也不會為了補上之前缺少的消費而多買一杯咖啡。

自2003年以來，中國的經濟結構發生很大變化，已經從之前的世界工廠，轉為更依賴消費和服務的經濟。

中國經濟在全球經濟中的佔比也較SARS時期增長三倍，達到16%。因此，現在中國經濟活動遭遇的任何重大幹擾，都可能對全球經濟產生更大影響。