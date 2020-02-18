【武漢肺炎】外資機構料中國經濟下半年強力反彈

隨着中國各地企業正陸續有序復工復產，外資機構對於2020年中國經濟發展預期樂觀。

《上海證券報》周一（17日）報道，外資機構認為短期內部分行業會受到武漢肺炎疫情衝擊，但中國經濟韌勁不減，下半年將迎來強力反彈，資本市場也可覓得許多機會。

花旗認為，當前中國復工復產正在有序開展，若疫情得到有效控制，工業活動將在二季度得到反彈，在政府更多政策支持下，中國經濟有望在下半年迎來強勁反彈。

製造業強大是中國經濟具備韌性的基礎。（新華社）

橋水基金更是以實際行動表明看好中國。根據該機構向美國證監會遞交的2019年四季度持倉報告數據，當季橋水再度小幅加倉2隻在美國上市的中國ETF，並對阿里巴巴（9988）、京東、百度、網易等中概股公司保持較高倉位。此前，橋水在其2020年策略展望中曾20次提及中國，並表示未來會更大程度地參與中國市場。

富達國際認為，雖然疫情可能會導致科技行業短期需求受挫，但科技行業受惠於數據市場蓬勃發展和相關需求增長的結構性增長趨勢不可逆轉，雲數據產業鏈上的企業都將受益。此外，鑑於中國5G發展將進入全面推廣階段，該機構十分看好中國5G科技建設和應用產業鏈上的相關公司。

經濟合作與發展組織（OECD）中國經濟政策研究室專家馬吉特·莫娜爾（Margit Monal）近日在接受採訪時表示。此次新冠肺炎疫情對旅遊、餐飲、交通運輸、共享經濟等服務型行業所帶來的衝擊最為明顯，尤其是疫情發生在第一季度，因此對全年的經濟發展趨勢有更大的指導效應。但與此同時，當前中國經濟的體量更大，抗壓能力和韌性也更強。此外，疫情在對一些行業形成壓力的同時，也為中國經濟社會的數字化發展提供了機遇。