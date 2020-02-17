【自願醫保】宏利VHIS新生意佔其醫保銷售一半以上　今年前景樂觀

宏利香港個人理財產品業務部首席產品總監紀榮道稱，2019年度醫保產品銷售增長強勁，整體新增醫療保單按年上升35%，自願醫保（VHIS）新生意 （不計轉移） 佔宏利整體醫保新生意一半以上。他相信，在今個稅務年度結束前，仍然有客戶趕及限期前購買VHIS以申請退稅。

新型冠狀病毒疫情影響下，紀榮道直言對前線代理人與客戶會面難度增加，但同時疫情引起大眾對醫保計劃的關注，加上現時代理可透過電子等不同渠道與客戶交流，故此集團對今年的VHIS表現保持樂觀。

宏利香港宣布，推出「宏利晉悅自願醫保計劃」，主打全數賠償主要醫療費用；不設分項賠償限額；保單生效30天後全數保障未知的投保前已有病症；並提供3個每年自付費選項，分別是0元、8,000元、22,800元，客戶可在指定年齡使用一次性下調自付費。「宏利晉悅」屬自願醫保計劃，每年可作稅務扣減的保費上限為每名受保人8,000元，而可作扣稅的合資格家庭成員數目不設上限。另外，若受保人連續5個保單年度沒有提出索償，可獲16%保費折扣。

對於產品較業界同類產品保費略高，紀榮道稱客戶應留意保障範圍，包括每年及終身保障限額，以及產品的各類優惠。