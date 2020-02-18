澳門賭場即將恢復經營　分析稱疫情或導致32億美元損失

澳門賭場將於2月20日起恢復經營，對此有評級機構指出，此次因疫情導致的關停可能導致澳門博彩業損失32以美元。澳門特別行政區經濟財政司司長李偉農當天在一份簡報中宣布滿足特定條件的當地賭場可從本月20日起重新開放，而此前當地賭場從本月5日起便一直處於關閉狀態。

彭博社報道稱，這是澳門博彩業有史以來最長的一次關停，有賭場負責人表示，他們每天因關停導致的虧損額在150萬美元至250美元之間。

對此評級機構惠譽國際（Fitch Ratings）認為，此次新型冠狀病毒肺炎疫情危機可能會導致澳門本地六大賭場損失33億美元，其中包括在美股中上市的拉斯維加斯金沙集團（Las Vegas Sands Corp）以及米高梅國際度假村（MGM Resorts International）在當地開設的子公司等。

澳門是全球四大賭城之一，其他三座城市為摩納哥城、大西洋城和拉斯維加斯、

此外根據澳門特別行政區衛生部門的說法，截至2月16日澳門累計報告10例確診病例並且已長達12天沒有出現新增確診病例。

據瞭解，澳門博彩業至今已有200多年曆史，是中國唯一的將博彩合法化的城市並且是全球四大賭城之一。

截至2018年第四季度末，澳門當地共有41家賭場與6家持有合法牌照的上市公司，這6家上市公司為永利澳門（Wynn Macau）、銀河娛樂（Galaxy Entertainment）、美高梅中國（MGM CHINA）、新濠國際發展（Melco International Development），金沙中國（Sands China）以及澳博控股（SJM Holdings）。