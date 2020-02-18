馬來西亞通訊部長稱將按本國安全標準選擇5G合作伙伴

馬來西亞通訊部長哥賓星（Gobind Singh Deo）表示，該國未來將按照本國制定的安全標準選擇5G合作伙伴，該言論或表明馬來西亞不會將華為排除到該國5G建設以外。

路透社報道，馬來西亞通訊部長哥賓星當天在接受採訪是表示，儘管馬來西亞意識到了外界關於華為的擔憂，但是未來該國仍將按照本國制定的安全標準選擇5G合作伙伴。

哥賓星稱，他的立場很明確，即「馬來西亞有自身的安全標準和安全要求」，而無論是與馬來西亞打交道的企業，還是那些提出建議的企業，馬來西亞都必須確定它們滿足馬來西亞制定的安全標準。

至於華為是否已經向馬來西亞方面做出安全性承諾，哥賓星表示，馬來西亞不會針對某一家特定公司制定標準，無論是華為還是其他企業，它們都必須滿足這些標準，此外馬來西亞也不會拒絕與某一家特定公司做生意，因為安全性風險普遍存在。

他還表示，預計到2021年初該國普通用戶可以使用上5G移動互聯網。

對此報道指出，馬來西亞預計將在今年4月進行5G頻譜招標，其規模達52.2億美元。

據瞭解，繼在慕尼黑安全會議發表完針對華為的負面評論後，美國眾議院長佩洛西（Nancy Pelosi）17日當天在北約布魯塞爾總部警告呼籲北約各成員國不應「屈服於中國」允許華為參加本國的5G網絡建設，她稱這樣做會導致歐洲的隱私遭到侵犯。

中國外交部發言人耿爽在北京時間2月17日舉行的網上例行記者會上就「美國情報部門被曝通過解碼瑞士加密公司克里普託（Cryptp AG）設備的先關技術竊取多達120個國家的機密」一事發表了觀點。

他表示，一個每天收集全球各地近50億條移動電話紀錄、窺探德國總理默克爾手機長達十多年之久、每年控制中國境內300多萬台電腦主機、向中國境內3600多個網站植入木馬的國家，如今卻把自己打扮成網絡攻擊的受害者並反覆上演賊喊捉賊的拙劣把戲，這個國家在網絡安全問題上的虛偽性早已昭然若揭，無信譽可言。此事證明美國才是全球網絡空間最大的國家級監聽者，是名副其實的「黑客帝國」。