【武漢肺炎】《環球時報》：抗疫引致的損失　中國完全可承受

隨着武漢肺炎疫情蔓延，給中國乃至世界經濟造成短暫的衝擊。惟《環球時報》發文表示，疫情是短暫的，衝擊不了中國的國家競爭力，也打斷不了中國繼續發展的整體態勢。

《環球時報》周一（17日）發文稱，近來西方輿論評估這場公共衛生危機對中國經濟打擊的比較多，其中不少評論有意無意把這場疫情造成的短期災難，混同於對中國經濟的長期影響。

文章稱，疫情突然暴發，中國的很多經濟活動、尤其是很多服務行業戛然而止，一些城市「靜止」了下來，為的是讓病毒傳播的軌迹顯現出來，並且被阻止。然而中國巨大的體量同時意味着巨大的迴旋力，它是經濟戰略韌性的重要體現之一。有些服務業的損失可以彌補回來，也有很大一部分就是損失掉了，但這種損失不會成為中國經濟的內傷。隨着時間的推移，後來的經濟發展會讓這段傷口徹底癒合。

文章稱，西方輿論對經濟的大部分注意力似乎集中在了GDP的一個百分點甚至零點幾個百分點的差異上，但中國社會看經濟也會同時往遠處眺望。短時間內出現一些痛苦和困難，當然也是問題，但是競爭力的保持和前面的希望同樣很重要。

該文章強調，「為了抗擊疫情蒙受一點損失，中國社會作為一個整體完全承受得起。這一次的經濟損失中國社會會盡最大努力縮小、挽回，政府和市場的手也會盡力幫助陷入困境的企業。在社會倫理的層面上，這是眼下我們需要經歷的考驗，這期間來自境外的任何幸災樂禍都令人不齒。至於在戰略層面，那些希望中國遭殃的力量就歇一歇吧。只能說，他們想多了，而且很幼稚，喜歡自欺欺人。」