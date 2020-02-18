畢馬威建議港府善用儲備振興經濟　包括每人發放1萬元電子消費券

國際會計師事務所畢馬威估計，港府於2019/20財政年度將錄得477億港元財政赤字，為近15年以來首次錄得赤字。財赤主要是新增紓困措施及經常性開支增加、稅收及賣地收入減少所致。

畢馬威指，鑑於全球和本地經濟不確定因素帶來的挑戰，及最近爆發的新型冠狀病毒疫情影響香港整體經濟前景，港府應更有效地善用其財政儲備支持企業、保障就業、刺激經濟，並減輕市民的負擔。畢馬威中國企業稅務諮詢合夥人梁愛麗指，憑港府目前的儲備水平，即使香港出現巨額財赤，只要政府將資金適當配置予最有需要的經濟領域，這些儲備仍足以維持多年。這些儲備本就是留作不時之需，應適時善用，渡過目前的困境。

畢馬威中國企業稅務諮詢合夥人梁愛麗（左）及何家輝（右）。（畢馬威）

該會計師事務所建議的措施包括， 稅務虧損轉回，容許本年度稅務虧損作一次過抵扣上年度應評稅利潤，並退回已繳的多餘稅款；為有稅務虧損的企業提供一次過補貼；延遲稅務申報和繳交期限，並豁免2020/21 年度部份暫繳稅；豁免2020/21年度四個季度的差餉；將香港科學園、數碼港和其他公共機構的租金補貼延長6至12個月。

畢馬威又建議政府可考慮向每名年滿18歲或以上香港永久居民發放1萬港元的電子消費券，用於一般消費、餐飲和消閒娛樂，以支持近月受影響最大的行業。畢馬威中國企業稅務諮詢合夥人何家輝表示：「推出電子消費券等措施將還富於民的同時可刺激本地消費，帶動經濟，尤其是對受近期事件和料將持續的經濟衰退影響最大的行業來說，這無疑是『及時雨』。」

該公司亦建議，向所有由祖父母照顧子女或傷殘受養人的在職父母提供稅務減免及額外免稅額；就住宅物業的租金支出提供稅務減免，為期15年，每年上限為10萬港元；引入中小型企業區，以優惠租金提供辦公室空間；向在香港設立地區總部的企業提供利得稅率減半（即8.25%)，以吸引企業在香港設立地區總部；推出稅務優惠措施以吸引家族辦公室及基金經理落戶香港進行業務；擴大和優化其稅務協定網絡；就香港註冊的專利授權收入引入優惠稅率。