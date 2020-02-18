恒生鄭慧敏：疫情影響難料　但相信不會影響集團長遠策略

恒生（0011）今日公布2019年全年業績，股東應佔溢利按年增3%至248.4億元，略低於市場預測。

恒生銀行副董事長兼行政總裁鄭慧敏於電話會議上表示，去年銀行業經營環境不理想，高興仍有穩健業績。展望今年，認為新型冠狀病毒的爆發，已對內地及香港之經濟活動產生嚴重影響，擔心任何長時間之經濟放緩，會對該行之預期信貸損失預測帶來壓力。

但她指，疫情具體影響比較難講，若如沙士般只是持續較短時間，之後經濟反彈，料對恒生業績影響較輕微，但若疫情持續至下半年，料影響會較大，所以會密切留意未來疫情變化，但相信不會影響到集團的長遠策略。

去年恒生內地相關業務的未來發展保持良好勢頭，恒生中國去年之總營業收入升17%，主要由於資產負債表整體有所增長，加上審慎管理信貸風險與營業支出，令除稅前溢利增長接近一倍。她指，料疫情會影響到今年恒生中國的業務，但因為該部份佔整個集團業績的比例較少，不認為會對整體業績帶來大影響。

鄭慧敏指，疫情影響難料。（恒生）

財務總監梁永樂補充，初步認為疫情影響是暫時性的，但若疫情持續，經濟師對整體失業率、樓價走勢、GDP增長率等預期較悲觀，或令預期信貸損失的模型有較大調整。但他強調，恒生一向在借貸策略上都是比較保守和審慎。

派息政策方面，他指長遠目標都是希望在派息絕對數上穩步增長，但指若情況特別差，有機會出現縮減，要考慮未來經濟情況、監管是否有調整、會否有需比較多資本的發展等一系列因素。

未有裁員和凍薪計劃

被問及今年經營環境料會較差，集團是否有節源計劃時，鄭慧敏指，員工是公司重要資產，現時未有裁員和高層的凍薪計劃。雖然公司對成本控制十分謹慎，但會投資在公司業務重點發展方向上，例如持續聘請資訊科技的人才。她又指，雖然疫情令客人較多使用網上銀行的服務，減少使用分行，分行櫃檯交易量較農曆新年前減少四成五，2月份網上銀行交易量按月升雙位數，但集團未有計劃關分行，會繼續全方位去服務客人。