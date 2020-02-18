數碼通中期少賺兩成　中期息派14.5仙　今年中推出5G服務

數碼通（0315，SmarTone）公布截至12月底止中期業績，股東應佔溢利按年下跌20%至2.65億元，每股盈利23.7仙，中期息每股派14.5仙，按年少派近兩成。集團稱，純利下跌主要由於手機業務盈利能力下降、到港旅客人數大減以致境內漫遊業務顯著下跌，以及於過往期間的流動通訊基建設施和資訊科技系統投資導致折舊增加。

期內，總收入下跌18%至42.57億元，當中服務收入上升3%至24.12億元，集團稱主要是由於企業方案服務之增長所致，至於流動服務月費計劃ARPU按年下降1%至225元。手機及配件銷售額下跌35%至18.45億元，主要是手機銷售業務表現疲弱，不過與2018/19下半年比較，手機及配件銷售額上升96%，是由於市場於期內推出新旗艦手機，導致銷量大幅增長。

數碼通表示，隨著5G時代來臨，集團已準備就緒，並於近期的5G頻譜拍賣中，成功投得強勁的頻譜組合，按每位用戶計算，集團在關鍵的3.5GHz頻段中所投得的頻譜為所有網絡營運商之冠。數碼通計劃於2020年中前推出5G服務，會參考海外的成功經驗，改善推出5G服務的策略。

主席郭炳聯於業績報告上稱，流動通訊業務市場短期內持續競爭激烈，與此同時，社會活動及新型冠狀病毒疫情令香港經濟承受沉重壓力，影響消費開支及企業活動。數碼通部分業務將會嚴重地受到影響，特別是境內及境外漫遊業務，將因減少外遊而大受影響，故集團會開拓新服務及收入來源，以及審慎控制投資及成本。