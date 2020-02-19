美股下行風險大　高盛：科技巨頭之外美股盈利增長為零

近期美國股市表現較好，但是多家投行認為美股下行風險較大，投資者應提高警惕。

全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）的北美高級策略師撰寫報告稱，儘管近期美股表現優於全球股市，但鑑於政治不確定性上升，以及公司利潤率面臨的風險加大，對美股股市仍保持中性立場。報告稱，圍繞美國大選的不確定性上升，以及通常在經濟週期後期出現的利潤率下降，可能會拖累美國股市的表現。

此外高盛（Goldman Sachs）在一份最新研究報告中表示，雖然美股可能正徘徊在歷史高點，但標普500指數的盈利增長幾乎全部來自五大科技股——Facebook、亞馬遜、蘋果、微軟和谷歌母公司Alphabet。高盛將這5只股票稱為「FAAMG」股票，而不是眾所周知的「FAANG」，因為其中沒有奈飛（Netflix）。

政治因素對股市走向有較大影響。（新華社）

在對目前為止已公布2019年四季度業績的397家標普500成分股公司的數據進行分析之後，高盛發現，「FAAMG」的盈利按年增長了16%。總體而言，標普500指數公司2019年第四季度的盈利增長了2%，但這幾乎都歸功於「FAAMG」股票。沒有這5只股票，該指數的盈利增長几乎為零。

摩根士丹利（Morgan Stanley）的首席跨資產策略師安德魯-席茨（Andrew Sheets）認為有必要給正在興頭上的投資者們敲響警鐘。席茨認為，從目前的實際情況來看，美股已經顯現出一些「牛市後期」的迹象。

在寫給客戶的報告中，這位策略師指出，「從歷史數據來看，每逢牛市在走『下坡路』的階段，長期債券的表現都會優於股票；防禦型股票和大盤股的表現都會稍稍優於周期型股票和小盤股；美股的表現會比其他國家股市的好一點；投資級信貸的回報率會高於高收益信貸；貴金屬的表現會優於其他商品……現在這些事情都發生了，不僅僅是年初至今，而是在過去一年的大部分時間裏，都是如此！」