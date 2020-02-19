【酒店寒冬】油麻地Casa Deluxe不再續租　下月8日起停業

新型冠狀病毒疫情爆發，訪港旅客數字銳減，有中小型酒店無奈結業。油麻地Casa Deluxe Hotel決定結業，將經營至3月8日；亦有傳媒報道，銅鑼灣隆堡柏寧頓酒店4月起停業，業主計劃將物業改裝成寫字樓，所有酒店員工將會被遣散。

油麻地Casa Deluxe下月起停業

記者致電Casa Deluxe Hotel熱線查詢預訂詳情，職員指一般雙人房每晚約400至500元，當問及下月房價時，職員指酒店將營運至下月8日，原因為該址不再續約，建議預訂同樣位於油麻地彌敦道的姊妹酒店Casa Hotel，記者嘗試循官網預訂3月8日後的客房，均顯示已售罄。記者再向酒店查詢結束營業一事，對方回覆Casa Deluxe Hotel會在下月結業，惟具體原因則未能透露；又指出Casa Hotel會繼續營業。

Casa Deluxe Hotel於2013年開業，位於油麻地彌敦道483至485A號，樓高16層，提供87個房間，料吸引不少內地自由行旅客。至於姊妹酒店Casa Hotel則仍接受預訂，一般房價約200至300元。

傳銅鑼灣隆堡柏寧頓酒店4月起停業

另外，據《蘋果日報》報道，銅鑼灣隆堡柏寧頓酒店亦即將停業，報道引述員工指，業主計劃將酒店改裝成寫字樓，酒店約30名員工將會被遣散。記者致電酒店熱線，職員指雙人房房價約450至600元，而酒店將於3月31日關閉，詳情則未能透露。

酒店工會主席徐考澧昨日透露，至少17間酒店要求員工放無薪假，包括香港四季酒店、香港JW萬豪酒店、香港喜來登酒店、香港朗廷酒店等；4間酒店出現裁員潮，包括海景嘉福洲際酒店、泛海酒店集團旗下的皇悅酒店、Best Western、華美達海景酒店，亦已有2間酒店結業。

酒店工會主席徐考澧日前透露，至少17間酒店要求員工放無薪假。（資料圖片）

早前皇悅酒店集團已傳出裁員約100人，有被裁前線員工曾向《香港01》表示，尖沙咀皇悅卓越酒店已經暫停營業，稱「年資長要賠好多，咪可以留，其他就要走（被解僱）。」記者已向海景嘉福洲際酒店、Best Western及華美達海景酒店查詢裁員一事，暫未獲回覆。