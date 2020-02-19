【武漢肺炎】渣打降今年中國經濟增長預測至5.8%

渣打集團表示，將2020年中國經濟增長率預測率從6.1%調降至5.8%，全球經濟增長率則從原本的3.3%微調至3.2%。

中國發生的武漢肺炎疫情儼然成為2020年以來左右市場的黑天鵝。渣打集團表示，和2003年爆發的SARS疫情相比，武漢肺炎疫情對中國大陸、全球經濟影響相對較大，原因在於SARS爆發時中國對全球經濟增長貢獻約五分之一 ，但目前中國對全球經濟增長貢獻比重已提升至三分之一。

中國短期經濟增長將受疫情拖累。（多維新聞網）

此外，如果以名義GDP計算，中國2019年已經超越歐元區，躍居全球第二大經濟體；而若以購買力平價來看，中國已經是全球最大經濟體。

渣打集團指出，如果內地經濟短期內受疫情影響而下滑，包括台灣、香港、新加坡與泰國等經濟都無法倖免於難，恐將連帶受衝擊；但內地為了控制疫情而採取封城措施，也可能帶動部分電子商品需求移轉效應，屆時台灣市場則可望受惠。

渣打集團表示，在各地政府迅速採取措施積極應對疫情情況下，預期可望縮短疫情時間，預估2020年下半年起，有望在周期性積極因素帶動下促使全球經濟復甦，回穩到新冠病毒爆發前的增長速度，整體呈現緩中趨穩。