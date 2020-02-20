海航系A股爆升　傳海航將被政府接管

《彭博》報道，中國海航集團將被海南省政府，刺激海航系股票集體飆升。相關的談判正在海南省政府與海航當局之間進行。

有報道中國網傳「H企業終於被國資接管」，一位接近海航集團的知情人士表示，H企業基本已確定是海航集團。不過，海航集團相關負責人求則回覆為，對此事並不知情。

中共航空監管機構曾表示將支持企業重組或兼併。（Reuters）

海航系股票聞聲大漲。其中，海航科技投資H股暴漲49%，報價0.71%，一度飆升逾60%。海航控股、海航創新、海航投資等直線漲停，海航基礎漲逾9%。

第三方研究機構透鏡公司資深分析人士指出，雖然現在市場上傳言很多，但不能否認的是，以海航系核心資產海航控股上市公司為例，其主業為民航運輸，儘管整體資產負債尚未淪落至資不抵債的地步，但其固定資產（絕大部分是飛機）佔到了總資產的接近四成，其流動資產只有500多億元（人民幣‧下同），而流動負債卻超千億元，存在數百億元的鉅額資金鍊缺口，這一缺口差不多相當於海航控股一年的總營收，很顯然，如果沒有外部力量干預，海航控股很可能沒有力量解決自身的問題。

該分析人士進一步指出，如果海南省政府等中國國資接收海航，肯定會給予一些有價值的項目，有利於盤活海航集團資產，讓其資產變得更優質，此舉也有助於股價回升，也能讓債權人看到希望，並以此爭取更好的債權重組條件，可謂多方共贏。

也有業內人士指出，國家派駐海航的工作組每年都會更換一次組長，而2020年的工作組組長可能是海南銀行董事長，雖然引發猜測，但應屬於正常的人事任命。

海航集團註冊為民營企業，實則曾經有媲美國企的雄厚資金鍊，由於該企業的實力，海航總部所在的海南省甚至曾被成為「海航島」。在2016年至2017年期間，海航憑國資借貸大舉採購海外資產，在海外斥資超過500億美元，在受到北京當局的審查之後，該公司自兩年前開始遭遇短缺，不斷拋售海外資產還債，並將重點轉移到其航空公司和旅遊業務上。

海航集團本身就有巨大的債務，再遭遇新冠疫情危機，資金鍊已是雪上加霜，路透社報道說，受到冠狀病毒疫情影響，海南航空和其他航空公司試圖通過讓國際飛行員休無薪假的方法來減少損失。由海航集團部分控股的香港航空上週表示將裁員400人。