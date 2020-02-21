中國1月新增信貸3.34萬億元　社會融資規模增再創新高

中國人民銀行昨日發佈金融統計數據顯示，1月份人民幣貸款增加3.34萬億元人民幣，按年多增1,109億元。

1月末，本外幣貸款餘額161.93萬億元，按年增長11.6%。月末人民幣貸款餘額156.45萬億元，按年增長12.1%，增速分別比12月末和2019年同期低0.2個和1.3個百分點。

1月份，以個人住房按揭貸款為主的住戶中長期貸款增加7,491億元；以實體經濟貸款為主的企（事）業單位貸款增加2.86萬億元，其中中長期貸款增加1.66萬億元。

從貨幣供應看，1月末，廣義貨幣（M2）餘額202.31萬億元，按年增長8.4%，比12月末低0.3個百分點，與2019年同期持平；狹義貨幣（M1）餘額54.55萬億元，與2019年同期持平，增速較12月末和2019年同期分別低4.4個和0.4個百分點。

另外，1月末，人民幣存款餘額195.81萬億元，按年增長8.3%。1月份人民幣存款增加2.88萬億元，按年少增3935億元。

初步統計，2020年1月社會融資規模增量為5.07萬億元，比2019年同期多3,883億元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加3.49萬億元，按年少增744億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣增加513億元，按年多增170億元；委託貸款減少26億元，按年少減673億元；信託貸款增加432億元，按年多增87億元；未貼現的銀行承兑匯票增加1,403億元，按年少增2384億元；企業債券淨融資3,865億元，按年少964億元；政府債券淨融資7,613億元，按年多5913億元；非金融企業境內股票融資609億元，按年多320億元。