【武漢肺炎】俊和慈善基金捐逾20萬個口罩　前線建築工人受惠

武漢肺炎疫情嚴峻，香港確診個案不斷增加。俊和慈善基金宣布，透過多間社福機構及兒童醫院捐贈逾20萬個口罩予有需要人士，以及透過建造業界分包商及建造業議會向前線建築工人派發。俊和慈善基金亦合共捐款40萬港元，用於支持各界抗疫工作。

俊和慈善基金與關護長者協會（CCAF）及聖雅各福群會（St. James' Settlement）合作，將其中4萬個外科用口罩全數轉贈獨居長者，預計約2,000名獨居長者受惠。

俊和慈善基金亦透過其他社福機構捐贈3.05萬個口罩予弱勢社群，包括香港紅十字會甘迺迪中心、生活教育活動計劃及建造業關懷基金綜合服務中心。另外，公司亦特別捐贈 1,300個N95口罩予大口環根德公爵夫人兒童醫院，支援醫護人員及病童。

俊和分別捐贈5萬個及8.5萬個口罩予建造業界分包商及建造業議會的「建造業抗疫關懷行動」，向前線建築工人派發口罩，公司同時額外預留15萬個口罩供員工訂購，保障他們及家人健康。

此外，俊和慈善基金將捐款25萬港元予「建造業抗疫關愛行動」和 15 萬港元予香港工商總會，希望加快在全球搜尋醫護物資，並盡快捐助予香港前線醫護人員，以及為受疫情影響的香港市民提供現金援助。