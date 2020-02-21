【小米生態鏈】「小米掃地機器人」科創板上市　首日狂飆80%

小米（1810）公布，旗下生態鏈企業石頭科技（N石頭，滬：688169）今日在內地科創板上市，發行價確定每股為271.12元（人民幣．下同），成為A股史上最貴新股，公司開市股價一度狂升近1倍見538.88元，截至下午2時半，仍升81%，報490元。

石頭科技是小米生態鏈中，首家登陸科創版的企業，目前科創板申報企業中，至少有10家企業是小米直接或間接投資，分別是芯原股份、恒玄科技、九號智慧、創鑫鐳射、和已上市或確定要上市的樂鑫科技、方邦股份、晶晨股份、金山辦公、聚辰股份。石頭科技也是小米生態鏈第三家上市公司，另外兩家分別在美股上市的華米和雲米。

小米指，石頭科技成立兩年，實現年營收30億元，明星產品為小米定製品牌「米家智能掃地機器人」，以及自有品牌「石頭智能掃地機器人」和「小瓦智能掃地機器人」。根據家庭滲透率來看，截至2019年，掃地機在美國的滲透率為13.5%，在國內滲透率則不到6%，市場潛力仍然巨大。

截至2019年9月30日，小米IoT平台接入IoT設備數達到2.13億台，是全球領先的消費級物聯網之一。

小米又指，IoT平台背後的生態鏈模式的價值，一直被資本市場忽視或低估，石頭獲批之後，不排除小米投資的數百家生態鏈企業會陸續亮相資本市場，這些企業的價值會逐步獲得資本市場的重視。