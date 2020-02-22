武漢肺炎疫情蔓延　PMI數據遜預期　道指挫227點

武漢肺炎疫情正在全球擴散，南韓﹑意大利及伊朗等多國確診個案突然大增。在疫情蔓延情況下，加上美國最新公布的2月份製造業PMI跌至6個月新低的50.8，促使投資者信心恐慌情緒明顯提高，VIX指數飆升9.8%至17.08，同時投資者將資金調離股市並投入債市，促使道瓊斯指數曾挫300點，30年美國國債孳息率則跌至1.88厘，為歷來新低。

道瓊斯指數失守29000點，收市報28992點，跌227點或0.8%，標準普爾指數收市報3337點，跌35點或1.1%，納斯達克指數收市報9576點，跌174點或1.8%。

30隻道指成份股中，有7成低收，早前已宣布難以實現現財季收入目標的蘋果，跌2.3%，英特爾跌1.7%，摩根大通跌1.2%，微軟大跌3.2%。

至於近年成為投資者追捧對象的電動車生產商Tesla，則逆市高收，收市報901美元。

另一方面IHS Markit公布，美國2月製造業採購經理指數(PMI)初值見6個月新低的50.8，不及市場人士預期；2月服務業指數和綜合PMI更跌落榮枯分界線50以下水平，分別報49.4和49.6，綜合PMI是2013年10月以來首見收縮。