習近平：經濟不能停擺　加大宏觀政策調節穩住外貿外資

武漢肺炎疫情肆虐，對中國經濟有較大的不良影響，中國國家主席習近平對此有深刻的認知，並做出了重要部署。

《新華社》周日（23日）報道，習近平在統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作部署會議上發表講話，部署疫情防控和經濟社會發展工作。

習近平指出，經濟社會是一個動態循環系統，不能長時間停擺。新冠肺炎疫情不可避免會對經濟社會造成較大沖擊。綜合起來看，中國經濟長期向好的基本面沒有改變，疫情的衝擊是短期的、總體上是可控的，有序恢復生產生活秩序，強化「六穩」舉措，加大政策調節力度，把中國發展的巨大潛力和強大動能充分釋放出來，就能夠實現今年經濟社會發展目標任務。

第一，落實分區分級精準復工復產。

第二，加大宏觀政策調節力度。宏觀政策重在逆周期調節，節奏和力度要能夠對衝疫情影響，防止經濟運行滑出合理區間，防止短期衝擊演變成趨勢性變化。積極的財政政策要更加積極有為，已經出台的財政貼息、大規模降費、緩繳税款等政策要儘快落實到企業。要繼續研究出台階段性、有針對性的減税降費政策，加大對一些行業復工復產的支持力度，幫助中小微企業渡過難關。要集中使用部分中央部門存量資金，統籌用於疫情防控、保障重點支出。

疫情之下，安全的復工復產至關重要。圖為，在山東青島城陽區一企業車間內，工人在排隊領取口罩。（新華社）

要擴大地方政府專項債券發行規模，優化預算內投資結構。穩健的貨幣政策要更加註重靈活適度，把支持實體經濟恢復發展放到更加突出的位置，用好已有金融支持政策，適時出台新的政策措施。要針對企業復工復產面臨的債務償還、資金周轉和擴大融資等迫切問題，創新完善金融支持方式，為防疫重點地區單列信貸規模，為受疫情影響較大的行業、民營和小微企業提供專項信貸額度。要調整完善企業還款付息安排，加大貸款展期、續貸力度，適當減免小微企業貸款利息，防止企業資金鍊斷裂。

第三，全面強化穩就業舉措。第四，堅決完成脱貧攻堅任務。第五，推動企業復工復產。第六，不失時機抓好春季農業生產。第七，切實保障基本民生。

第八，穩住外貿外資基本盤。要保障外貿產業鏈、供應鏈暢通運轉，穩定國際市場份額。要用足用好出口退税、出口信用保險等合規的外貿政策工具，擴大出口信貸投放，適度放寬承保和理賠條件。要簡化通關手續，降低港口、檢驗檢疫等環節收費，推出更多外匯便利化業務。要鼓勵各地促增量、穩存量並舉，抓好重大外資項目落地。要擴大金融等服務業對外開放。要繼續優化營商環境，做好招商、安商、穩商工作，增強外商長期投資經營的信心。