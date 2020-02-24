【武漢肺炎】疫情或趨嚴重 IMF再下調中國GDP預測

國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）在於利雅德舉行的G20財長會議期間表示，在最新IMF預測的基線情境假設下，2020年中國經濟增速預計為5.6%，相較1月更新的《世界經濟展望》預測值低了0.4個百分點，並再下調2020年全球經濟增速預測0.1個百分點至3.2%。

格奧爾基耶娃也對中國過去的一系列危機應對措施表示支持，同時她提醒稱，IMF仍在觀察是否可能出現更嚴重的情景，並強調了未來全球合作的重要性。

格奧爾基耶娃稱，中國當局正在藉助危機管理措施、流動性供應、財政措施和資金支持，努力緩解疫情對經濟的負面影響。 IMF對這些政策措施表示支持。

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她表示，在當前的基準情景中，在落實政策措施後，中國經濟可在第二季回覆正常水平，因此疫情對未來全球經濟受影響的程度可能較小，持續時間可能較短。不過，若病毒繼續在全球蔓延，持續時間更長及範圍更大，產生的後果將更嚴重。

儘管疫情的衝擊往往是短暫的，但為了緩解實體經濟尤其是中小企業的壓力，並預防疫情持續時間長於預期，各大機構預計，中國將持續祭出更多貨幣、財政政策來支持經濟復甦。

渣打大中華區及北亞首席經濟學家丁爽表示，由於防護措施更加嚴格、開工的滯後久於預期，其可能對經濟造成的暫時擾動會更大，中國需要推出更加積極的財政和貨幣政策。該機構預計，2020年財政刺激有望加碼，貨幣政策則以定向為主。