【財政預算案】 會計專業發展基金籲特首問責官員「獻薪」助基層

會計專業發展基金發表2020至2021年的財政預算案建議，提出19項措施針對弱勢社群、中產及中小企，希望減輕市民及企業的經濟壓力。

料未來財赤突破千億

由於香港經濟在去年底已步入技術性衰退，再加上在新型冠狀病毒疫情影響下，基金估計，截至今年3月底止2019至2020財政年度，財政赤字將達650億元，會計專業發展基金主席周嘉亮解釋，財政赤字估計高達650億元，主要由於薪俸稅、利得稅、賣地及印花稅等收入相繼減少。

基金認為，過去一年香港面對多方面的挑戰，先有中美貿易戰打擊進出口貿易，後有反修例風波重創零售、飲食及旅遊等行業，而今年本地經濟又受到新型冠狀病毒的威脅，不少企業面臨裁員及倒閉的風險，進一步推高失業率，中小微企更進入冰河時期。故此，基金相信，「撐經濟、保就業」將為成為政府今年首要工作，有必要大幅增加紓困措拖，刺激經濟，故預料來年財政赤字可能超過1,000億元。

會計專業發展基金發表2020至2021年的財政預算案建議。﹙資料圖片﹚

促派錢 每名成年港人1萬元

過去一個月新型冠狀病毒肆虐，然而政府把關不力，猶豫不決的措施令疫情在社區快速擴散，故基金建議，行政長官林鄭月娥帶頭，聯同問責官員一同捐獻兩個月薪酬，援助基層及弱勢社群，以作問責。

基金財政預算案建議召集人及前主席林智遠表示，香港政府在抗疫工作上表現令人失望，故建議政府採取實際行動，以證明深切反省並汲取教訓，「政府今次抗疫不力，大家有目共睹，連最簡單的口罩都供不應求，嚴重短缺，弄得民怨沸騰。當大家都停業、失業、減薪、停薪的同時，特首及她的問責班子，是否還有顏面獨善其身，仍享高薪厚祿？」

為振興經濟，基金建議政府向每名18歲以上的香港居民派發1萬元、僱主及僱員暫停供款強積金 6 個月、寬免100%薪俸稅和個人入息課稅，上限由去年的2萬元，增加至3萬元。為幫助企業渡過難關，基金建議，寬減100%利得稅，上限同樣由去年的2萬元增加至3萬元；另外，為企業提供虧損回撥措拖，2019至2020及2020至2021年度的虧損，可以回撥上一、兩年所賺的利潤，以減輕企業負擔，尤其是中小微企負擔，以減緩結業潮。基金稅務小組召集人吳錦華表示，中小微企已進入冰河時期，現在企業面對著生死存亡的問題，虧損回撥和稅務減免對他們只是最低限度的幫助，還需要更大力度的支援。