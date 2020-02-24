中電去年少賺近66%至46.6億元　派第4次中期息1.19元

中電控股（0002）公布截至去年底止全年業績，股東應佔溢利46.57億元，按年跌65.6%；派第4次中期息1.19元，全年派息3.08元，升約2%。

公司指出，去年綜合收入為856.89億元，按年跌6.3%；營運盈利為111.21億元，按年減少20.5%，反映香港業務准許回報率下調的全年影響，以及澳洲業務充滿挑戰的營商環境。

公司又指出，本地電力業務及香港以外業務營運盈利，分別下跌13%至74.48億元，及下跌28.4%至44.41億元。

龍鼓灘未來數月將有新燃氣機組投產

公司指出，位於龍鼓灘的發電廠，在未來數個月將有一台新增燃氣機組預料未來數月投產，另一台機組會在2023年投產。海外液化天然氣接收建造工程亦取得進展，會直接從世界各地採購天然氣，預料在今年底，燃氣發電比例提高至約50%。

公司又指出，位於澳洲的雅洛恩電廠將營運至2032年，直至政策及監管法規許可的時限。顧及電力系統規劃需時及對當地社區的影響，承諾在許可情況下，於電廠關閉前至少5年發出通知。

主席米高嘉道理於業績報告內指出，去年是近年記憶中最具挑戰的一年，主要因為全球貿易關係緊張，氣候變化影響加劇，加上香港與澳洲業務都面對挑戰；他又指出，140年前家族首次踏足香港，如今見到社會紛爭局面，讓人傷感，但對香港未來堅定信念未動搖。