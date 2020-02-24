【中午收市】港股跌逾400點　騰訊失守400元關

撰文：張偉倫
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武漢肺炎確診個案在南韓及意大利明顯增加，觸發亞太區股市及匯市下挫，南韓股市曾挫3%。港股同樣受衝擊，失守27000點之餘，跌幅最多近500點，重磅股騰訊控股（0700）跌穿400元。
恒生指數中午收市報26903點，跌404點；國企指數中午收市報10600點，跌190點，成交額為700.7億元。
科技股今早成為投資者沽貨對象，騰訊中午收市報392.2元，跌2.2%，阿里巴巴（9988）跌2.7%，中午收市報206.8元，美團點評（3690）跌2.9%，中午收市報100.2元。
保險及濠賭股均下挫
險股普遍下跌，友邦保險（1299）跌2%，中午收市報77.55元，保誠（2378）跌1.8%，中午收市報147.6元，宏利金融（0945）跌1.3%，中午收市報150.9元。
濠賭股亦處於弱勢，銀河娛樂（0027）跌3.6%，中午收市報54元，金沙中國（1928）跌2.2%，中午收市報37.65元，永利澳門（1128）跌1.5%，中午收市報16.78元。
內需及消費股方面，中國旺旺（0151）跌3.4%，中午收市報6.04元，蒙牛乳業（2319）跌3.2%，中午收市報28.6元。