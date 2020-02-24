【武漢肺炎・韓國】疫情迅猛擴散 全球半導體產業恐遭衝擊

武漢肺炎確診病例疹南韓急劇增加，引發外界擔憂，若肺炎疫情在韓國持續蔓延，恐將衝擊全球半導體供應鏈。

目前當地確診個案已逾800宗。中國駐韓使館於2月24日發佈公告，提醒在韓中國公民加強自我防護。澳洲等國已提高對韓國、日本的旅行警示級別。

香港《經濟日報》報道，韓國三星電子確認，在該國東南部龜尾市的智能手機廠房有員工確診新冠肺炎，工廠已經緊急關閉。

雖然龜尾廠房只生產少量智能手機，對三星整體生產量的影響不大。然而，事件可能對手機產業鏈、存儲器領域等響起警號。

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除了三星，韓國記憶體芯片大廠SK海力士表示，位於韓國京畿道利川工廠的一名新員工，曾與大邱市新冠肺炎確診病者有密切接觸，公司出於安全考慮，所有與該員工有接觸的人員全部隔離。

據集邦科技（TrendForce） 統計，目前全球記憶體市場佔有率當中，韓國企業即囊括了73.3%，其中三星電子市場佔有率全球最高，市場佔有率達43.5%，SK海力士居第二名，市場佔有率達29.2%。

同時，韓國手機產業界也對於產業鏈情況感到憂慮，雖然韓企在越南生產手機，但是智能手機零件有30%來自中國，中國工廠停工可能令零件供應出現嚴重問題，包括中國製的電線、插頭、插座、相機零組件等。目前許多韓國製造商在越南的庫存只能支撐2周至4周，供應斷鏈的壓力日增。