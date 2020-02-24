【武漢肺炎】西聯：疫情或令中國GDP放緩至5.6%　年底人幣見7.25

中國的新型肺炎新增病例持續減少，但中國以外的疫情仍在蔓延。西聯環球商業匯款亞太區企業對沖總監Simon Bishop指，武漢疫情將是環球經濟最大風險，市場下一步關注中國恢復正常生產的速度，以及疫情較長期的影響，持續時間將影響中國經濟增長的數字。他又預期疫情高峰期在4月份，主要業務有機會中斷至3月份，今年經濟增長或跌至5.6%。

Bishop指，美國經濟今年仍將表現強勁，包括就業市場保持強勁增長，失業率保持在約3.6%，通脹率處於2%以上，而PMI數字在未來數季將會是焦點。中美貿易戰方面，他指因應疫情發展，第2階段中美協議談判可能延遲舉行，而中國在首階段答應的採購亦有可能因疫情而延遲。

今年是美國總統大選年，他預料未來12個月有機會減息50點子，並同時預期美元繼續強勢。美元維持強勢，人民幣年中或貶至7.2元人幣兌1美元，年底有機會跌至7.25元人幣兌1美元，這取決中國恢復的能力。

日圓近期未隨金價向上，他指日圓過去數年維持大波幅區間，料情況持續。他又說，港元拆息高於美元拆息，引發「套息交易」，但隨不確定性和風險水平增加，若影響股票市場下跌，港匯可能回復正常水平，市場需要留意股市表現和資金去向。