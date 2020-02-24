環球冧市　恒指夜期再跌逾200點　黃國英：騰訊阿里美團可望企穩

環球資金大避險，道指期貨跌逾700點，歐洲三大指數全線跌逾3%。恒指夜期亦跌208點，報26455點，低水366點，恒指明日開市現隱憂。

過去一段時間熱炒的美科技股跌3至5%。蘋果公司現時盤前跌4.6%，報298.52美元。微軟跌3.8%，報171.84美元。谷歌跌4%，報1,425美元。

豐盛金融資產管理董事黃國英指，美股氣氛剛開始惡化，美國亦憂慮會否爆發疫情，難料跌勢持續到何時，而美國科技股早前升幅太急勁，跌市部分由於獲利回吐（Profit taking），又認為蘋果公司跌至300美元仍屬高位，即使高位累計跌幅20%也不誇張。至於港股因跌市「行先」，港股投資者亦普遍審慎，藍籌股難升亦難大跌，加上A股表現強勁，希望現水平能夠企穩。

問到美國科技股大跌，會否累及本港科技股，黃國英指騰訊（0700）及阿里（9988）現價不會再跟隨美股大跌3至4%，騰訊由於上季表現遠優於大市，現時沽壓部分由指數基金沽貨造成，加上中國新增確診數字正在放緩，且市場認為中國疫情行政措施強，料包括美團（3690）、騰訊和阿里在內的「ATM」應可企穩，「看市場幾時調轉槍頭打返上去」，又認為中國內需為主的公司也有望受捧。他指，現時策略會轉向值博率較高的新能源股份，如太陽能、環保類，以及醫療相關的IT系統股份。