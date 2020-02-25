【武漢肺炎】疫情難遏制　高盛下調美國一季度GDP預期

高盛對美國經濟的最新增長預期，大大低於2019年第四季度的2.1%。

高盛（Goldman Sachs）將美國國內生產總值（GDP）的增長預期從1.4%下調至僅1.2%，並認為疫情將進一步拖累美國經濟。

高盛首席美國經濟學家揚·哈齊烏斯（Jan Hatzius）在一份報告中表示：「在疫情得到遏制之前，風險顯然偏向下行。越來越多的企業預計，如果供應鏈中斷持續到第二季度或更晚，則可能會減產。」高盛並預計，若疫情得到控制，美國經濟活動將在第二季度反彈。高盛預計二季度美國GDP將增長2.7%。

中國部分企業復工緩慢，對美國企業供應鏈有一定影響。圖為，2月10日，工作人員在位於重慶市兩江新區的華邦製藥股份有限公司大門處進行消毒作業。（新華社）

此外，巴郡（Berkshire Hathaway）董事長兼首席執行官、沃倫·巴菲特（Warren Buffett）日前表示，雖然美國經濟看起來依然健康，但由於全球經濟的不利因素，它遠不如半年前那麼強勁。

巴菲特在接受採訪時強調了幾個宏觀經濟方面的不利因素，這些因素加在一起對美國去年的經濟增長造成了壓力。其中，巴菲特表示，特朗普政府激進的貿易政策和全球公共衛生問題對美國企業的利潤構成了威脅。

目前新冠肺炎疫情有在全球蔓延之勢，在中國境外的28個國家中出現了兩千多病例，其中有23例死亡病例。與此同時，意大利、伊朗和韓國、日本的病例激增，全球資本市場因此劇烈動盪。

另一個不能忽視的數據是，美國十年期國債收益率下破1.4%關鍵點位。根據紐約聯邦儲備銀行的衰退概率指標，10年期美債收益率低於這一數值，美國發生經濟衰退幾乎是板上釘釘，並且或將觸發12個月至18個月的美聯儲（Fed）降息至0利率的倒計時。