華為去年營收8500億元人民幣　再創新高　5G手機出貨量1000萬台

中國企業華為在西班牙巴塞羅那舉行的消費者業務新品發佈會上，華為消費者業務CEO余承東宣布，華為集團2019年收入8,500億元（人民幣‧下同），按年增長18%， 華為終端實現2.4億手機出貨量，按年增長16%，在全球智能手機市場中排名第二。

余承東還透露，截至2020年1月份，2019年華為5G手機的出貨量超過1,000萬台。

在當天的發佈會上，華為也推出了多款5G終端產品，包括新一代摺疊屏手機Mate Xs、首款5G平板MatePad Pro等。

余承東還發布了一系列與Wi-Fi有關的產品。

稱去年研發投入500億元

首先是華為路由AX3系列正式發佈，這是一款搭載Wi-Fi 6+ 技術的智能路由器。華為AX3路由器不僅支持WiFi 6 標準的所有新技術，同時還搭載了華為獨家的WiFi 6+技術。

同時發佈的還有華為5G CPE Pro 2，一款插入手機卡，就能將5G網絡信號變成WiFi 信號的產品。

此外，余承東還透露了一些數據，華為消費者業務全球排名第二，無線穿戴、PC市場都有200%以上的增長。在談到高增長原因時，餘承東表示是因為高額研發投入，2019年用於研發的投資超過500億元，全球排名第九名。

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值得關注的是，余承東還表示，華為正式推出基於HMS終端雲服務（Huawei Mobile Service）生態打造的華為應用市場，目前華為應用市場月活達到4億以上。餘承東指出，伴隨華為消費者業務全場景智慧化戰略的全面升級，華為消費者業務面向生態和體驗持續打造競爭力，全面開放HMS，使能全球開發者便捷、快速地接入HMS生態進行應用創新。

此次發佈會上，余承東宣布啟動10億美元「耀星」計劃，以吸引並號召全球開發者去開發HMS核心的App，這也是華為首次將HMS華為服務架構推向海外。

目前華為全球註冊開發者超過130萬，接入HMS Core的應用超過5.5萬款。據餘承東介紹，華為已經面向170多個國家和地區提供應用市場、瀏覽器、雲空間、主題等華為終端雲服務應用，視頻、音樂、智能助手等應用也在逐步面向全球提供服務。其中華為應用市場月活已超4億，應用分發全球排名前三。