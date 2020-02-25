【持續更新】意大利股市續向下　意甲球隊祖雲達斯股價跌逾2%

受新冠疫情全球擴散影響，隔晚美國股市大跌逾1,000點。受消息拖累，港股夜期收挫220點，而日股今早開市亦急挫逾4%，韓股則企穩。

【16:55】英法德三地股市反彈 意股市續向下

歐洲股市經過昨日大跌市後，今早紛紛反彈，英國富時指數最新報7185點，升30點或0.4%，法國CAC指數最新報5805點，升14點或0.2%，德國DAX指數最新報13056點，升21點或0.16%。

不過意大利股市仍向下，MIB指數最新報23356點，跌70點或0.3%。由於意大利本周將會暫停多場意甲賽事，意甲球隊祖雲達斯跌2.1%，跌穿1歐元，最新報0.99歐元。

【16:26】恒指全日升72點 成交近1180億元

恒生指數收市報26893點，升72點，國企指數收市報10579點，升11點，成交額為1,179.3億元。

【15:37】滬深股走勢各異 日股跌近800點

今日處於弱勢的內地股市，最終予人意外表現，上證指數跌幅收窄，收市報3013點，跌18點或0.6%，深成指數更倒升，收市報11856點，升83點或0.7%，滬深300指數收市報4123點，跌8點或0.2%，創業板指數收市報2287點，升23點或1%。

亞太區內其他股市方面，日經指數收市報22605點，跌781點或3.3%，澳洲普通股指數收市報6953點，跌111點或1.6%，台灣加權指數收市報11540點，升5點或0.05%，南韓KOSPI指數收市報2103點，升24點或1.2%。

【14:03】美股三大指數期貨反彈 期金失守1650美元

武漢肺炎疫情致周一美國股市大跌逾千點，不過當地期指出現反彈，迷你道瓊斯指數升221點，最新報28189點，迷你標準普爾指數期貨最新報3254點，升28點，迷你納斯達克指數期貨最新報9197點，升106點。

至於作為避險資產的黃金則回落，紐約期金每盎司最新報1,648.5美元，跌1.7%；現貨金每盎司最新報1649.51美元，跌0.6%。

【12:14】港股半日跌21點 滬深股市下挫

恒生指數中午收市報26799點，跌21點；國企指數中午收市報10539點，跌30點，成交額為646.5億元。

內地股市相對疲弱，上證指數中午收市報2970.63點，跌2%；深成指報中午收市報11567.77點，跌1.74%；創業板指數中午收市報2219.51點，跌1.96%。

【11:21】滬深股市跌幅擴大

內地股市跌幅擴大，上證指數再度失守3000點，最新報2982點，跌49點或1.6%，滬深300指數最新報4075點，跌57點或1.4%，深成指數最新報11537點，跌234點或2%。

港股再轉跌，恒指最新報26730點，跌90點，國企指數最新報10511點，跌56點。

【10:37】港股力迫26900點 濠賭股反彈

港股轉跌為升，曾高見26897點，由低位上揚184點，最新報26874點，升51點；國企指數最新報10572點，升3點。

重磅股騰訊反彈，最新報396.6元，升1.6%；濠賭股亦上揚，銀河娛樂（0027）升1.7%，最新報54.8元，金沙中國（1928）升1.6%，最新報38.7元。

內地股市方面，上證指數收復3000點，最新報3007點，跌24點；滬深300指數最新報4110點，跌22點，深成指數最新報11757點，跌14點。

【09:52】上證指數失守3000點 澳紐台三地股市皆向下

上證指數最新報2998點，跌32點或1.1%，深成指數最新報11686點，跌87點或0.7%，滬深300指數最新報4095點，跌37點或0.9%，創業板指數最新報2251點，跌12點或0.6%。

恒生指數最新報26848點，升28點；國企指數最新報10578點，升10點。

亞太區內其他股方面，日經指數最新報22685點，跌701點或3%，新西蘭股市最新報11690點，跌166點或1.4%，台灣加權指數最新報11472點，跌62點或0.5%，澳洲普通股指數最新報6902點，跌76點或1.1%。

【09:42】金礦股全線回落 靈寶早段插半成

金礦股亦回落，招金礦業（1818）現報9.51元，跌0.26元或2.67%。山東黃金（1787）報20.55元，跌0.85元或3.97%。紫金礦業（2899）報3.77元，跌0.08元或2.08%。靈寶黃金（3330）報1.29元，跌0.08元或5.84%。

【09:29】港股低開近百點 紐約期金跌1.6%

美國股市周一大跌逾千點，日本股市早段亦跌707點，拖累今早大市低開98點，報26722點；國企指數低開32點，報10536點。

今早重磅股騰訊控股（0700）喘定，最新報390.8元，升0.1%；滙豐控股（0005）則低開0.9%，最新報56元。

金價方面，現貨金每盎司最新報1649.05美元，跌0.6%；紐約期金每盎司最新報1,649.3美元，跌1.6%。

【09:04】美元兌日圓企110水平

美元兌日圓回落至110水平，現報110.93；每百港元兌日圓守7算關，報7.025。

【08:45】韓股企穩

韓股昨日急挫，今早企穩，韓國綜合股價（KOSPI）指數現報2079點，升不足一點。

【08:35】日經挫逾800點

日經225指數開盤大跌4.48%，現挫837點或3.58%，報22549點。

即月恒指夜期低水近400點

武漢肺炎疫情持續，除了在中國爆發外，全球多個國家及地區均出現新增確診病例，衝擊環球經濟，巿場避險情緒高漲，歐美股市大幅下跌，其中道指收巿報27,960點，挫1,031.61點，跌幅3.56%。

即月恒生指數夜期收報26443點，跌220點，低水378點，成交張數按日急升65%。