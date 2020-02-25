【武漢肺炎】調查﹕23%日企受疫情影響　全球產業鏈陰影擴大

作為全球產業鏈的重要組成部分，武漢肺炎疫情的蔓延給全球經濟帶來了一片新陰影。

日本東京商工Research公司的調查顯示，日本已有23%的企業活動受到新冠肺炎疫情擴大的影響。按行業來看，製造業最多，零售業和服務業也比較多。

截至2月16日的這次調查共得到12,348家企業的有效回答，其中有2,806家企業回答疫情目前已對企業活動造成影響，佔總體的23%。按行業來看，製造業為944家，數量最多，批發業為832家，分別有佔業內約3成的企業回答受到疫情影響。

2月12日，在日本東京南部橫濱的大國碼頭，身穿防護服的救護人員正準備將冠狀病毒患者從郵輪「鑽石公主號」上轉移下來。（REUTERS）

日本內閣今日批准一項計劃，包括敦促企業鼓勵員工遠程辦公和錯峰上班，以幫助遏制新型冠狀病毒傳播。日本政府還敦促有感冒或發燒症狀的人呆在家裏，並要求活動組織者認真考慮是否還要按原計劃舉辦他們的活動。

有分析指出，日本是全球產業鏈的重要組成部分，主要集中在計算機電子光學設備、電氣設備、基礎金屬、橡膠塑料、機械設備、汽車與運輸設備行業。僅以半導體材料為例，若日本的半導體原材料供應如果發生問題，不僅對於中國產業的原材料會有直接影響，還存在通過美國等其他國家制造的零部件短缺造成的間接影響。