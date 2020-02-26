【異動股】聯想集團遭狙擊　股價大插5.7%

財經快訊
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聯想集團（0992）成為沽空機構狙擊對象，股價大挫逾6%。收市報5.1元，跌5.7%，成交額為5.72億元。

沽直機構Bucephalus Research於《Twitter》發帖文，指出已完成對聯想的最新報告，認為有虛假之嫌；又指出聯想第三財季數據內有非常讓人感憂慮的信號，而這發生在武漢肺炎疫情之前。

該行指出即將會在Youtube上載影片。

對於Bucephalus Research在《Twitter》發出的帖文，聯想透過發言人指出，已留到有關帖文，又指出公司未曾獲對方接觸，或曾閱覽相關報告，惟相信報告的內容並無理據。

公司為一間在港交所掛牌的上市公司，財務資料是透明﹑並且按國際會計準備作準備。

第3財季賺2.58億美元　按年增11%

公司於上周四（20日）公布截至去年底第3財季業績，純利為2.58億元（美元‧下同），按年升10.72%。

集團解釋，期內錄得有史以來最高的除稅前溢利，主要因為個人電腦和智能設備業務實現了創紀錄的除稅前溢利率，而移動業務仍然保持盈利。數據中心集團業務也持續改善。

期內收入升0.48%，至141.03億元；毛利率為16.1%，按年增加1.5個百分點。主要。集團首九個月賺6.23億元，按年急漲30.33%，收入升2.06%，至401.37億元。

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