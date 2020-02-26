【肺炎疫情·最新】2020年全球貿易量或比2019年更糟

武漢肺炎疫情在全球的擴散，會進一步拉低已低於趨勢水平的全球貿易表現，全球貿易前景或因此被進一步削弱。

2019年，隨着全球經濟增長的疲軟和製造業的衰退，全球貿易經歷了艱難的一年。

CPB World Trade Monitor的最新數據顯示，2019年全球貿易量下降0.4%。降幅雖然不大，但卻是2009年以來的首次，而2018年增幅超過了3%。美國總統特朗普（Donald Trump）的保護主義政策立場、貿易紛爭以及德國工業表現的下滑都在數據中得以反映。

在新冠肺炎疫情陰影下，多國加強了進出口貿易檢疫。（新華社）

而展望2020年，隨着新冠肺炎疫情的爆發導致大量行業停擺、工廠停產，疫情也在全球不斷擴散，形勢可能更為糟糕。

日前，世界貿易組織（WTO）發佈2020年第一期《全球商品貿易晴雨表》報告顯示，2020年第一季度全球商品貿易增長仍將呈疲弱之勢，全球貿易趨勢實時測量讀數為95.5，比2019年11月份的讀數96.6低，也遠低於趨勢水平基準值（100）。

WTO表示，鑑於近期的全球公共衛生問題為國際貿易帶來阻力以及部分國家和地區間貿易摩擦為全球貿易前景增添了不確定性，全球貨物貿易的增長可能會在2020年第一季度持續疲軟。

華爾街投行傑富瑞集團（Jefferies）表示，意大利、伊朗和韓國最近爆發的疫情表明，這種病毒具備廣泛傳播至許多地方的能力。一旦美國確診病例激增，則可能會給市場帶來沉重的損失。

值得關注的是，美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）2月23日就新冠肺炎疫情對經濟的影響等議題發表了觀點，他表示中方目前着重於控制疫情，因此中美達成二階段貿易協議的過程將會放慢。

至於美國經濟的未來走向，姆努欽指出，經濟的走勢將影響2020年美國大選，而目前有一系列可能會拖累經濟增長的負面因素，這些因素包括波音（Boeing）停產，通用汽車（General Motors）工人罷工以及本次新冠肺炎疫情等。