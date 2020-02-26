【財政預算案2020】財爺稱經濟難樂觀　料全年收縮1.5%至增長0.5%

財政司司長陳茂波在立法會宣讀2020至21年度財政預算案，他指出2020年，新型冠狀病毒疫情來勢洶洶，已嚴重打擊了香港的經濟活動和氣氛。本已受社會動盪重創的與旅遊及消費相關行業，正面對更大的衝擊，步入嚴冬。雖然疫情短期內對本港經濟影響可能比2003年沙士時更甚，勞工市場亦會面對巨大壓力，但香港經濟基調穩固，核心競爭力不會因此動搖。疫情過後，香港經濟定能復蘇。

他預期今年香港經濟面臨極大內外挑戰，短期難以樂觀，預測全年錄正增加0.5%至收縮1.5%。

料內地今年增長6.1%

內地方面，經濟在2019年稍為減慢，但全年合計仍錄得6.1%的穩健增長。展望今年，中美貿易關係仍複雜多變，短期內經濟表現亦因新型冠狀病毒疫情而面對顯著的下行壓力。不過，內地經濟基本面平穩，有足夠的政策工具維護宏觀經濟穩定。估計疫情過後的增速仍將繼續遠高於其他主要經濟體。

外圍方面，環球經濟仍面對困難，不少先進經濟體的增長力度依然疲弱。美國經濟增長速度去年雖然放緩，但勞工市場依然堅穩，繼續為私人消費提供支持。不過，市場普遍預測今年美國經濟增長將進一步減慢。另外，歐元區製造業活動疲弱，今年經濟只會繼續輕微增長。