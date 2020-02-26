【財政預算案2020】財爺派錢德勤稱屬短暫開支　料措施可保就業

財政司司長陳茂波在新一份財政預算案中提出多項紓困措施，當中包括向每名18歲以上港人，派發1萬元，預料在2020至2021年財政年度，財政赤字達1,391億元。會計師公會稅務師會執行委員會副主席陳錦榮指出，下一個財政年度政府錄巨額財赤，與多項一次過紓困措施有關，撇除相關措施後，財赤金額大減。

陳錦榮又指出，政府預測在未來4至5年繼續出現財政赤字，以政府目前擁有逾萬億元財政儲備而言，相信情況仍可控，惟要留意財赤情況會否發展成為長期趨勢。

他亦指出政府要致力於開源節流，在開源上涉及經濟發展。在最新一份財政預算案中，政府提出對有限合伙人制度作出改革，以推動資產管理行業發展，同時亦有措施推動科研發展。

被問及政府是否要展開銷售稅研究時，陳錦榮表示公會目前並無稅制改革方案，讓政府完善收入增長。至於政府旗下未來基金部份款項成立「香港增長組合」，直接投資於「與香港有關連」項目。陳錦榮指出，可以有助企業發展及促使就業。

在問及節流時，會計師公會稅務師會執行委員會前主席蘇國基指出由於香港人口結構出現老化，導致福利開支增加，所以在節流上有掣肘。

德勤料政府達撐企業保就業目的

德勤中國稅務總監湯愛倫表示，相信政府向全民派錢1萬元的措施，只會為政府財政帶來短暫性的支出，而今次預算案有就保險業、私募基金提供優惠措施，相信可吸引海外公司來港投資，配合大灣區發展，可為港府財政帶來長遠收入。

她說，預算案既有紓緩措施，亦有新興措施，預計政府最終都會做到「撐企業，保就業」的目的。

會計專業發展基金歡迎向政府派錢

會計專業發展基金財政預算案建議召集人及前主席林智遠表示，歡迎政府全民派錢措施，反映港府急市民所急。

過去一個月新型冠狀病毒肆虐，基金認為政府把關不力，所推出措施猶豫不決，令疫情在社區快速擴散，基金呼籲行政長官林鄭月娥帶頭，聯同問責官員一同捐獻2個月薪酬，援助基層及弱勢社群，以作問責。

該基金9位董事帶頭一致決定，率先將每人所收的1萬元派款，捐贈予「會計界愛心同盟」，合共9萬元，支援基層及弱勢社群。